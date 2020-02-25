(Görüntülü) İzmir'de ev yangını
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(Görüntülü) İzmir'de ev yangını

İZMİR'in Konak ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, iki katlı evin üst katı, kullanılmaz hale geldi.

25.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:33
(Görüntülü) İzmir'de ev yangını

İZMİR'in ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, iki katlı evin üst katı, kullanılmaz hale geldi. 

İkiçeşmelik semti 826 Sokak'ta iki katlı bir evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Evin ikinci katından dumanlar yükseldiği gören mahalleli, , sağlık ve ekiplerine verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında, bir erinin üzerine evin ikinci katından parçalar düştü. eri şans eseri yara almadı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. İkinci katın kullanılmaz hale geldiği yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi. 


Kaynak: DHA
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