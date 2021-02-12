Görüntülü görüşmenin azizliğine uğrayan bu sefer de ABD'li Kongre üyesi oldu
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Görüntülü görüşmenin azizliğine uğrayan bu sefer de ABD'li Kongre üyesi oldu

12.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:39
Görüntülü görüşmenin azizliğine uğrayan bu sefer de ABD'li Kongre üyesi oldu

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer'in görüntülü görüşme sırasında baş aşağı görünmesi, üyeler arasında gülüşmelere neden oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer'in görüntülü görüşme sırasında baş aşağı görünmesi, üyeler arasında gülüşmelere neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Cumhuriyetçi üye Emmer, bugün Kongre'deki mali hizmetler komitesi toplantısına iş güvenliğiyle ilgili konuşma yapmak üzere video konferans yöntemiyle katıldı.

Konuşmaya başladığı sırada teknik aksaklık nedeniyle ekranda baş aşağı görünen Emmer, toplantıya başkanlık eden Maxine Waters'ın "Sayın Emmer, konuşmayı erteleyecek misiniz? İyi misiniz?" sorusuna "Bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum." yanıtını vermesi üzerine Kongre'nin diğer üyeleri kendilerini tutamayarak kahkahalarla gülmeye başladı.

Bir üyenin, "Kedi suratlı avukat gibi viral olmaya doğru gidiyorsun." yorumunu yaptığı, bir diğerinin de "Koronavirüs salgınının altüst ettiği bir dünyayla mücadele ederken bu, bir metafor mu yoksa?" diye seslendiği duyuldu.

Karşılıklı esprilerin ardından sorun çözüldü ve Emmer, "Sabrınız için teşekkür ederim Sayın Başkan. Ne olduğunu bilmiyorum, birden görüntü bu hale geldi. Kapatıp açtıktan sonra tekrar düzeldi." ifadelerini kullandı.

Emmer, olayın ardından Teksaslı avukat Rod Ponton ile karşılaştırıldığını fark etti ve baş aşağı göründüğü görüntülü görüşmeyi, Ponton'un viral hale gelen "Ben kedi değilim." sözlerine atıfta bulunarak kendi Twitter hesabından paylaştı.

ABD'de Teksas 394. Bölge Mahkemesince yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullanımı giderek yaygınlaşan video konferans platformu Zoom üzerinden yapılan duruşmaya Teksaslı bir avukatın ekranında yanlışlıkla kedi filtresiyle katılması sosyal medyada ilgi görmüştü.

Zoom uygulaması üzerinden yapılan duruşmada avukat Rod Ponton'un yüzünün görünmesi gereken ekranda üzgün bakışlı bir kedi filtresi çıkmıştı.

Ekrandaki kedi filtresini kaldırmakta zorlanan avukat, "Burada, yayındayım. Kedi değilim." demişti. Asistanı yardımıyla filtreyi kaldırmaya çalışan Ponton, bunu başaramayınca duruşmaya kedi suratıyla devam edebileceğini söylemişti.

Duruşmayı yürüten Teksas 394. Bölge Mahkemesi Yargıcı Roy Ferguson'un bu komik anları paylaştığı video sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Yargıç Ferguson, paylaşımında "Çevrim içi duruşmaya katılmadan önce bir çocuk bilgisayarınızı kullandıysa filtrelerin kapalı olduğundan emin olmak için Zoom video seçeneklerini kontrol edin." tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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