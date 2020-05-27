Görüntülü Görüşme Uygulamaları Popülerliğini Giderek Kaybedecek Herkesin büyük umutlar bağladığı görüntülü görüşme uygulamaları, yavaş yavaş popülerliğini kaybediyor.

Herkesin büyük umutlar bağladığı görüntülü görüşme uygulamaları, yavaş yavaş popülerliğini kaybediyor. Özellikle de Zoom gibi uygulamalar çok büyük bir kullanıcı kitlesi kazanmıştı. Dilerseniz buna neden olan faktörlere hızlıca göz atalım.

Bu tür uygulamaların popülerliğini nasıl kaybedeceğini anlamak için öncelikle neden böylesine tercih edilir konuma geldiklerine bakmak gerekiyor. Koronavirüs salgını ile birlikte, eğitim ve iş hayatı olmak üzere neredeyse herşey kilitlendi. Evde kalma çağrılarının düzenli olarak yapıldığı şu son günlerde, insanlar pek fazla görüşmüyor. Tüm bu nedenler bir araya gelince, Zoom gibi uygulamaların popülerliği büyük oranda arttı.

Görüntülü görüşme uygulamaları daha az tercih edilecek

Özellikle de Mart ve Nisan aylarında adeta uçuşa geçen bu tür uygulamaların hisseleri zamanla düşmeye başlayabilir. Örneğin Zoom uygulaması yaklaşık olarak 48,6 milyar dolarlık bir hisse değerine sahip. Şirket normal şartlarda 15,6 milyar dolar seviyelerindeydi.

Salgın başlamadan önce kendisine büyük yatırımlar yapılan şirketlerden bazıları kaybederken, bazıları ise büyük miktarda kazanç sağladı. Ancak hiç kimse görüntülü görüşme şirketleri kadar devasa kazançlar sağlamadı. Bu durum onların daha fazla yatırımcı almasına yardımcı oldu. Google firması bile kendi görüntülü görüşme sistemi sayesinde gelirlerini artırdı.

Pandemi sürecini fırsata çeviren bir diğer şirket Microsoft'tan da bahsedelim. Kullanıcı sayısını önemli ölçüde artırmayı başaran Microsoft Team, giderek büyümesini devam ettirdi. Ancak Microsoft da dahil olmak üzere, neredeyse bütün görüntülü görüşme hizmeti sağlayan şirketler düşüş yaşamaya başladı. Hayatın normale dönmesiyle birlikte, bu firmaların da normal fiyatlarına çekilmesi bekleniyor.