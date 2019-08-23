(görüntülü) fener rum patriği bartholomeos erdek'te ayin yönetti
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(görüntülü) fener rum patriği bartholomeos erdek'te ayin yönetti

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda düzenlenen ayini yönetti.

23.08.2019 16:11
(görüntülü) fener rum patriği bartholomeos erdek'te ayin yönetti

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda düzenlenen ayini yönetti.

Erdek'te bulunan tarihi Kirazlı Manastırı'ndaki ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve bizzat Bartholomeos'un yönettiği ayin 2 saat sürdü. Bartholomeos ayine katılanlara teşekkür ederken, katılımcılarla birlikte dua etti. Ayinden sonra Erdek Belediyesi ayine katılanlara lokma ve ayran ikramında bulundu.

Kaynak: DHA
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