(görüntülü) fatih terim: falcao ile ilgili yarın, öbür gün bir açıklama yaparız

26.08.2019 09:12





"Başkanımız, yöneticilerimiz, bu konudaki profesyonellerimiz ellerinden geleni yapıyorlar, bazen olmuyor. Son 1 haftaya girdik, keşke daha önce halledebilseydik

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın tüm transferlerinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi ve Finansal Fair Play'deki (FFP) son durumunu değerlendiren Terim, "Başkanımız da yönetimimiz de şeffaf. Bazen fazla açıklıyorlar, gereğinden fazla açıklıyor. Açıklanmaması gereken şeyleri de açıklıyor. FFP'de eksiğimiz var. 2.5 veya daha üstü gibi bir eksiğimiz var. Evet, bunu halletmek zorundayız, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız. Geldiğimizden beri bu dertle uğraşıyoruz, hepimiz. Geldiğimizden beridir devamlı satıyoruz. Doğru yolda gidiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir eksik yapmadık. UEFA'dan da bu takdirleri alıyor yöneticilerimiz. Ama şimdiki durum bu. Bunu iyi incelemek, iyi bilmek lazım. Böyle bir konuda yorum yaparken, benim anlamadığım, hep benim Şampiyonlar Ligi'nde olmamı istiyor, hem de en iyi yarışma olsun istiyor. Ama bonservissiz oyuncu verdiğinizde, sattığın kadar almak zorundasınız diyor. Sen şu kadar zarar edebilirsin, belki o zaman daha rahat olabiliriz ama demokrasinin kılıcı başımızda hep. Bunu yerine getirmemiz gerekiyor yoksa sıkıntı oluyor" diye konuştu.

"AİLEM DE SORUYOR FALCAO NE OLACAK DİYE"

Falcao transferinin son durumuyla alakalı gelen bir soruya yanıt veren Fatih Terim, şöyle konuştu:

"Bana da herkes soruyor, kendi ailem de zaman zaman soruyor 'Falcao ne olacak' diye. Amerika'dan kızım arıyor, o da soruyor. Gayet doğal. Ama şimdi günü geçirip, acil ve önemli konuları sümen altı edip, tamamen transfere odaklanılıyor. Böyle bir yanlışın içindeyiz. Orta saha ihtiyacımız da var bizim, stoper ihtiyacımız da var bizim. FFP'ye dikkat edelim derken acaba hocanın kafasında Falcao'yla ilgili bir şey mi var deniyor. Falcao'yu hangi hoca istemez? Ancak bulunduğumuz durum itibarıyla, genel olarak herkesin isteği transfer, bir tane de değil. Ama durumumuz, bu dengeleri koruyarak, gereğini yapmak. Başkanımız, yöneticilerimiz, bu konudaki profesyonellerimiz... Ellerinden geleni yapıyorlar, bazen olmuyor. Son 1 haftaya girdik, keşke daha önce halledebilseydik. Ama aynı anda biz Galatasaray'ın geleceğini de, ekonomik durumunu da düşünmek zorundayız. Ekonomik olarak hangi takım iyi durumda söyler misiniz? Şampiyonlar Ligi'nde makasın açıldığını görüyoruz. Bazı rakiplerimiz 100 milyona oyuncu alıyor. Bizim ekonomik durumumuz ülke futbolu olarak iyi durumda değil. Biz geldiğimizden beri iyi işler yapmamıza rağmen, herkes bankaların önünde. Ben de bu gerçekleri zaman zaman söylemek zorundayım. Ama böyle dediğim zaman acaba hoca Falcao'yu istemiyor mu diyorlar. Kim istemez? Bu sefer de hoca istiyor haydi alalım... Bizim sadece bu değil, çok şeyle uğraşmamız gerekiyor. Yabancı sayımız, Türklerle dolduracağımız yerler... Ben bu konuda daha soğukkanlıyım. Açıkçası başkan ve yönetimimizi anlıyorum. Başkanımızın ve yöneticilerimizin çok uğraştığını biliyorum. Sadece Falcao değil, başka şeyler de olabilir. Keşke olsa. Ancak dediğim gibi Galatasaray'ın geleceği hepsinden daha önemli."

"GOLE KADAR İYİ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ın Konyaspor maçındaki performansını da değerlendiren deneyimli teknik adam, "Gol ve kırmızı kart arası kaç dakika? 15. Dakika 1'den itibaren gol atmak ve kazanmak için çeşitli varyasyonlar deneyip, gole kadar herhalde her şeyi denedi Galatasaray. Bunu yaparken de belirli bir efor sarfediyorsunuz. Kolay bir şey değil bu sıcakta. Bir taraf için yeterli o sonuç, bir taraf için değil. 11'e 11'in oynanmasına en çok ihtiyacımız olan dakikalarda 10 kişi kaldık. Orada zaman zaman aktif dinleneceğiz tabii ki, bunlar futbolun içerisinde var tabii ki. 2'nci haftada oynamak çok zor. Toparlayacaksınız. Son 10 küsür dakikaydı zaten. Yine rakipten daha önemli gol pozisyonu yakalayan biz olduk. Son dakikada da böyle bir gol yiyorsunuz, çarparak gol oluyor. Futbol da böyle bir oyun. Tabii ki son 2 yılın şampiyonuna böyle başlamak yakışmadı. Herhangi bir şey de aramıyorum, ikisi de atılmayı hak etmiştir, hakemler doğru karar vermiştir. İkisi de neyin kırmızı kartı, neyin faulü anlam veremiyorum. Marcao da özür diledi ama maalesef puanlar kaybettirdi. Biz oyunu artırarak devam edelim, bizim beraberlikle işimiz yok. Doğru bir sanat yapılırsa savunmanın da çok önemli olduğunu bilecek biriyiz. Çok rahat keseceğimiz topta gol yemişiz, bunlar olmamalı. Takımımı gole kadar olan bölümde beğendim. 10 kişi kalınca karşı taraf bir reaksiyon gösterdi. Ne böyle bir isteğim oldu ne de oyuncularım onu yaptı. Ben ikinciyi de üçüncüyü de isteyen bir hocayım. 2-0'ın garanti olmadığı bir oyunda farkın artmasını isterim ama 11 bitiremiyoruz" dedi.

"OLAY SADECE FALCAO DEĞİL"

Son olarak transferler ile ilgili bilgi veren Terim, "Olay sadece Falcao değil. Daha yeni başka bir santrforumuzu verdik. Sezon başından beri bir Diagne mevzusu var. Yönetimimiz bir son tarih koyacaktır. Ben iyi niyetle uğraşıldığını görüyorum. Bir yandan borç ödüyorsunuz. Bir yandan UEFA'nın yaptırımlarını yerine getiriyorsunuz. Bir yandan da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi var. Kolay işler değil. Biz santrforlarımızı alırken bizde fark yaratsın istiyor ama olmuyor. Biz de çok isteriz. Bunun için riske girmeye de ekonomik olarak Galatasaray yönetimi hazır. Galatasaraylılardan ricam, birleşme zamanıdır. Biz kendi içimizde birleşmeliyiz. Herhalde bu hafta içerisinde, sağlıklı bir şeyler duyarız. Kampa yetişmeleri iyi olur ama olmuyor, bizde olmuyor. Bunların hepsi unutuluyor. Sonra istemeye gelince herkes en üstten bir şeyler istemeye geliyor. Keşke gelseydi de Denizli'den itibaren oynasaydı. Herhalde yarın öbür gün oluyor, olmuyor, b planımız budur, c planımız şudur diye bir açıklama yaparız" diyerek sözlerini noktaladı.



Kaynak: DHA