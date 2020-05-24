(Görüntülü) Dubai?de dolu yağdı
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(Görüntülü) Dubai?de dolu yağdı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bu sabah etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından dolu yağdı.

(Görüntülü) Dubai?de dolu yağdı
24.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:04

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bu sabah etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından dolu yağdı.

Dubai'de sabah saatlerinde yağmur ve fırtınanın ardından dolu yağdı. Gökyüzü yıldırımlar nedeni ile aydınlandı. Dolunun etkisiyle sokakları aniden sel bastı. Ülke genelinde kötü hava koşulları nedeniyle insanlar yağmur, dolu ve toz fırtınalarına maruz kaldı. Ulusal Meteoroloji Merkezi, insanları kötü hava şartlarında dikkat etmeleri konusunda uyardı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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