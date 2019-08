(görüntülü) diyarbakırlı iş insanlarından güzeloğlu'na destek ziyareti

23.08.2019 22:15

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, kentteki iş insanları destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Vali Hasan Basri Güzeloğu atandı. Güzeloğu'nu aralarında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı'nun da olduğu bir grup iş insanı ziyaret etti.

Ziyarette Güzeloğlu'na desteklerini ileten OSB Başkanı Odabaşı, birlikte çalışacaklarını söyledi. Odabaşı, "Sayın valimiz bugüne kadar bizden desteklerini esirgemediler. İnşallah bundan sonra daha yoğun bir şekilde beraber çalışacağız. Yeni göreviniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın" dedi.

İş insanlarına, yaptığı ziyaret için teşekkür eden Güzeloğlu ise şunları söyledi:

"Her dönem ve tarihin her aralığında belirleyici merkez bir büyük şehirdir. Bu kimlik ne yazık ki gerideki son 40 yıla yakındır bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarının, iş birlikçilerinin ihanetiyle hep sekteye uğramış. Bu aziz ve kadim kent kalkınmasında ve gelişmesinde geriye bırakılmış. Bu huzur ve güven ortamının meyvelerini almış her açıdan ve her aşamada bunu hissetmeye başlamıştır. Yürütülen büyük projeler ve şüphesiz bununla ilgili bir dönem artarak devam edecektir. Şüphesiz bu anlamda yeni dönemde şahsımıza tebliğ edilen büyükşehir belediye başkanlığı ile birlikte bugün olduğu gibi Diyarbakır'ın reel tüm kesim ve dinamikleri ile biz Diyarbakır'ın huzuru refahı barışı ve kalkınmasının peşinde olacağız. Diyarbakır sokaklarını karıştırmak insanlarının galeyana getirmek, emeğiyle geçinen emekçinin minibüsünü yakarak protesto gösterisi yapmak ve bu anlamda bir sonuç almak gibi hem hukukun dışına taşan hem de vicdanları sızlatan tavırlar yerine iş ve istihdam sağlamak, tıpkı burada bulunan sanayicilerimizin sağladığı gibi. İnsanlara ekmek kazandırmak ve ilin her anlamda gelişimini sağlamanın peşinde olacağız. Bu amaçla gelecekte inşallah daha güzel gelişmeleri Diyarbakırlımıza taşıyacağız. Projelerimiz hazır."

Kaynak: DHA