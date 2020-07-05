(Görüntülü) DHA'NIN MUTLU GÜNÜ
DHA'NIN MUTLU GÜNÜ editörü Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle dünya evine girdi.
05.07.2020 03:32 | Son Güncelleme: 05.07.2020 03:42
DHA'NIN MUTLU GÜNÜ
editörü Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle dünya evine girdi.
DHA editörlerinden Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle hayatını birleştirdi. Özer- Gül çiftini mutlu gününde aileleri, dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.
Kaynak: DHA