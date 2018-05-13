Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Şoförlerini Dinledi (Ek)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UBER'e karşı olan Sarıyerli bir grup taksi şoförünün sorunlarını dinledi.

Erdoğan'ın makam aracıTarabya Köşkü'ne gittiği sırada bir grup taksi şoförü el salladı. Taksi şoförlerini gören Erdoğan aracını durdurarak yanına gelen sürücülerin dertlerini dinledi. Sürücüler UBER'e karşı olduklarını dile getirirken bir sürücü de "Reisim huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil" diyerek tepkisini dile getirdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.