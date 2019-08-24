(görüntülü) çocuğu sokak ortasında dövdü

24.08.2019 12:09

ANTALYA'da, kimliği belirsiz kişi, oğlu olduğu iddia edilen 7- 8 yaşlarındaki çocuğu sokak ortasında dövdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yanındaki kadın ve çevredekilerin engel olmaya çalıştığı adamın, "Yürü lan, yeter artık. Seni gebertirim" diye çocuğa bağırdığı anlar yer aldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2257 Sokak'ta, yanındaki kadın ve 7- 8 yaşlarında erkek çocuk ile yürüyen kimliği belirsiz kişi, çocuğu dövmeye başladı. Kadının engel olmaya çalıştığı adam, çocuğu hırpalamaya devam etti. Bir süre sonra sokakta yürüyenlerin de engel olmaya çalıştığı adam, bu kez çocuğa tokat attı. Sürekli bağıran adam, daha sonra çocuğu kucaklayarak, otomobile bindirdi. Adam, bu sırada çocuğa, "Yürü lan, yeter artık. Seni gebertirim" diye bağırdı. Çocuğun babası olduğu iddia edilen adam, yanındaki kadının da araca binmesiyle bölgeden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, adama tepki gösterdi. Polisten, adamın kimliğinin belirlenip, yakalanması istendi.

Kaynak: DHA