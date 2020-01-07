(Görüntülü) Bolu'da kar yağışı

07.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:01

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama yaşanmadı.

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, dün gün boyu ve gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Hafif şekilde yağan kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı, ancak trafikte durma yaşanmadı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı. Kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 5 santimetreyi buldu. Bolu Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kent merkezindeki önemli güzergahlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: DHA