(görüntülü) adıyaman'da bisiklet şampiyonası heyecanı

24.08.2019 16:10

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez Adıyaman'da düzenlenen 'Türkiye Şampiyonası 3'üncü Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışmaları' Türkiye genelinde 30 ilden 450 sporcunun katılımıyla Perre Antik Kentinde başladı.

Adıyaman'ın tarihi dokularının bulunduğu Perre Antik Kent'inden başlayıp Girik Kanyonu, Cendere Köprüsü ile diğer tarihi yerleri dolaşan sporcular bir yandan yarışırken, diğer yandan da zengin bir tarih ve kültüre sahip kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Perre Antik Kent'inde son bulan bisiklet yarışmalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Program sonunda konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "Bugün ve yarın ilimizde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın 3'üncü Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışmaları Adıyaman'da yapılıyor. 450 sporcumuz farklı illerden geldiler bu yarışma için bu sporcularımızı ilimizde ağırlamaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. İlimizin sahip olduğu turizmin güzelliklerini görecekleri şekilde planlandık. Gerçekten de Adıyaman önemli tarihi güzelliklerine sahip. Bu tür etkinlikler ile bunu hem ulusal bazda hem de uluslar arası bazda tanıtma imkanımız oluyor. Özellikle puanlı bir yarışma olmasından dolayı çok önemli. İnşallah bu yarışmalarda dereceye giren sporcularımız inşallah Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil edecekler" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ise, "En önemli sporlardan birisi de bisiklettir, sağlık açısından düşündüğümüz zaman bisikleti çoğu zaman bizler de şehir merkezlerinde kullanıyoruz. Bu yarışmanın Adıyaman'da olması ilimizin bütün güzelliklerini ortaya çıkaracağından eminiz" şeklinde konuştu.

Amaçlarının Adıyaman'da spor turizmi konusunda farkındalık yaratmak olduklarını belirten Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş de, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak 24-25 Ağustos tarihleri arasında bisiklet federasyonu ile beraber Türkiye şampiyonası 3 etap bisiklet yol yarışları turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Tabi bu şampiyonanın diğer organizasyonlardan farkı da ilimizde özellikle spor turizmi konusunda farkındalık yaratabilmek, bu anlamda ilimizin tarihi ve kültürel yerlerinin güzergah olarak belirlendiği yarışmada özellikle Perre Antik Kent'imiz, Arsemia, Karakluş, Cendere köprüsü ile tarihi bir güzergahta yapıyoruz" dedi.

Yarışmaya Konya'dan katılan ve birinciliği elde eden Yusuf İrgin, ise şunları söyledi:

"Bugün yarışmanın başından ve sonuna kadar kontrol bizde idi. Takım arkadaşlarım sayesinde birinciliğe ulaştım, bize destek veren Çumra belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Adıyaman çok güzel bir yer güzel tarihi mekanları ile dolu yetkililer bizleri ile çok yakından ilgilendiler ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz."

Kaynak: DHA

- Adıyaman