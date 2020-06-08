(Görüntülü) ABD?de büyük yangın
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(Görüntülü) ABD?de büyük yangın

ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehir merkezindeki inşaat sahasında büyük bir yangın çıktı.

(Görüntülü) ABD?de büyük yangın
08.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:22

ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehir merkezindeki inşaat sahasında büyük bir yangın çıktı.Yangının nedeni ve herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Ancak, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin büyük yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

- Kara

Kaynak: DHA

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