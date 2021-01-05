(fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

(fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı

05.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:55
(fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi. Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Diğer kişilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.


(fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı
(fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı
(fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı
(fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı
(fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı
(fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Çağla Şıkel Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Can Bartu Vitor Hugo Metin Oktay Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Bursa Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (fotoğraflarla yeniden) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:54:59. #1.15#
title