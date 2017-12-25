Görüntülerle) Tuzla'da Yoğun Koku Paniği

Kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, atıksu kanallarında ölçüm yapıyor.



Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA



Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Kadın ve Çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yapıyor.



Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, "Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı.



Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.



İGDAŞ AÇIKLAMASI



Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi'nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



TUZLA BELEDİYESİ AÇIKLAMASI



Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Kadın ve Çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yapıyor.



Ekiplerin çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Hastaneye sevk edilen kadın ve çocuklar



-Hastaneden detay



-Gazdan etkilenen kişilerle röp.



-Ekiplerin çalışmaları