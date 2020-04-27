(Görüntülerle)TAKSİM CUMHURİYET ANITINA SPREY BOYA İLE YAZI YAZAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Güncel, Haber

(Görüntülerle)TAKSİM CUMHURİYET ANITINA SPREY BOYA İLE YAZI YAZAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zeki GÜNAL Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ismin baş harfini alan şüpheli gözaltına alındı.

27.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:48
(Görüntülerle)TAKSİM CUMHURİYET ANITINA SPREY BOYA İLE YAZI YAZAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zeki GÜNAL Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ismin baş harfini alan şüpheli gözaltına alındı. Yazı yazan şüphelinin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na bu sabah saatlerinde bir şüpheli tarafından sprey boya ile isminin baş harfi yazıldı. Polis ekipleri tarafından yazan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıta sprey boya ile yazılan yazı ise temizlendi. Temizliğin ardından anıt dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA

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