(Görüntülerle)  İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
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(Görüntülerle)  İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

12.02.2021 10:20 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:24
(Görüntülerle)  İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İSTANBUL'da FETÖ soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL'da FETÖ soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor, kuran kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün gizli yazışma programı bylock kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü: ----------------Operasyondan görüntüler-Yapılan aramalar

-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmeleri


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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