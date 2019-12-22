(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ

22.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:31

Haber: İlkay DİKİCİ/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Görüntü Dökümü:

-------------Erdoğan'ın gelişi-Sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

Kaynak: DHA