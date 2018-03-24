Görüntüleri Açığa Çıkaracak! Cinsel İçerikli Film Yıldızının Avukatı, Elindeki CD ile Trump'ı Tehdit Etti

Stormy Daniels olarak tanınan cinsel içerikli film yıldızı Stephanie Clifford'ın avukatı Michael Avenatti, elindeki bir CD ya da DVD'nin fotoğrafını Twitter'da "Eğer bir fotoğraf bin kelime değerindeyse, bu kaç kelime değerindedir????" ifadesiyle paylaştı.

CNN'e konuşan avukat, bu CD'de müvekkiliyle Trump arasındaki ilişkinin kanıtı olduğunu söyledi. "Bu konuda çok açık konuşmak istiyorum. Bu bir uyarı atışı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 2016 yılında yapılan gizlilik anlaşmasını bozduğunu gerekçe göstererek cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels'ın en az 20 milyon dolar ödemesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Kasım 2016'daki başkanlık seçiminden önce ilişkisini gizli tutması için kendisine imzalatılan 130 bin dolarlık gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığını söyleyen eski cinsel içerikli film yıldızı, sözleşmenin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açmıştı.

Trump'ın avukatları, gizlilik sözleşmesini en az 20 kez ihlal ettiği gerekçesiyle geçen hafta Stormy Daniels'a 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Amerikan kamuoyu, ilişki yaşamadığını belirten Trump'ın yalan söylediğinin ortaya çıkması durumunda, başkanlığı bırakmasına neden olabilecek baskıya maruz kalabileceğini belirtiyor.(Kaynak: Milliyet)