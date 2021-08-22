Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın ihbar üzerine aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği anları paylaştı. Videoda, Yılmaz'ın polise yönelik "Tükürürüm uygulamasına, her geldiğimde bu pisliklerle karşılaşıyorum" dediği duyuluyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli'de kendi aracıyla ilerlediği sırada ihbar üzerine durduruldu. Polis memurunun durumu anlatması üzerine sinirlenen Yılmaz'ın polise yönelik tavrı ve hakaretleri tepkilere neden oldu. Olayı anı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından paylaşıldı.

"DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI"

18 Temmuz'da AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını Çeşmeli otoban çıkışında, durduran polis memurlarının açığa alındığını daha önce kamuoyuyla paylaştığını ifade eden CHP'li Başarır, "Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi, Mersin Erdemli'de bir polis uygulamasında AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, gelen ihbar üzerine kimlik sordukları için iki polisimize hakaret etmişti. O gün bunu gündeme getirmiştim. Ancak bu durumu AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz yalanlamıştı. Bugün sizlerle paylaşacağım videoda, utanç görüntülerini göreceksiniz" dedi.

"ARABAMDAN UZAK DUR, TÜKÜRÜKLERİN GELİYOR"

Ortaya çıkan görüntülerin utanılacak boyutta olduğunu ifade eden CHP'li Başarır şu sözleri dile getirdi: "Üzülerek söylüyorum, AKP'li bir milletvekili Türk Polisi'ne 'şerefsiz' kelimesini kullanıyor, 'arabamdan uzak dur, tükürüklerin geliyor' diyerek aşağılıyor. Mersinin Erdemli ilçesi için 'her geldiğimde bu pislikle karşılaşıyorum' diyor. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyorum: Bu görüntülerden utanmayacak mısınız? Bu sözleri herhangi bir başka partiden bir milletvekili söyleseydi, dünyayı yıkmıştınız, milliyetçilik dersleri vermiştiniz. Yandaş basınınız, trolleriniz linç etmişti. Bakalım şerefli Türk Polisine şerefsiz diyen bu milletvekili için bakalım ne yapacaksınız?"