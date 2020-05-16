Görüntüler ortaya çıkınca tahliye edildi Bursa'da 2019 senesi Kurban Bayramı'nın ilk günü, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan abi kardeşten Burak Koç, olay anına ait kamera kayıtları izlenmesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bursa'da 2019 senesi Kurban Bayramı'nın ilk günü, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan abi kardeşten Burak Koç, olay anına ait kamera kayıtları izlenmesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde 2019 yılı Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan olayda, Burak Koç (23) ve Murathan Koç kardeşler, kavgalı oldukları arkadaşları Doğan Sarıca ile karşılaştı. İddiaya göre Sarıca, kardeşlere, "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz?" diyerek, bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca'ya bıçak çekti. Çıkan arbedede Sarıca kanlar içinde kaldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Sarıca, kurtarılamadı.

Koç Kardeşler hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay anında kardeşlerin yanında bulunan Doğuhan Kıskan'ın (23) da tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanıklar Murathan Koç ve Burak Koç, duruşmaya kaldıkları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatlarının mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanık Doğuhan Kıskan ise katılmadı.

Murathan Koç, "Beni görür görmez döner bıçağını çıkarıp, bana doğru yürümeye başladı. 'Bir olay olmasın' diye kaçmaya başladım. Doğan peşimden koşarak geldi. Döner bıçağıyla hamle yaptı. Yere düştüm. Kardeşim Burak geldi ve Doğan'ı tuttu. Daha sonra yere düştüler, salladığı döner bıçağı kardeşimin kafasına geliyordu. Onu korumaya çalışırken elimden yara aldım. Bıçağı Doğan'a doğru bir, iki kez savurdum. Bıçağın neresine denk geldiğini görmedim. Benden başka Doğan'a bıçakla vuran olmadı. Öldürme niyetim yoktu" şeklindeki savunmasını tekrarladı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada söz alan Burak Koç, tahliyesini talep etti. Murathan Koç da, "Doğan'ın saldırması sonucu kaçtım. Benim elimde bıçak yoktu. Doğan, beni ve kardeşimi öldürmeye kastetmiştir" dedi.

Sanıkların avukatları olan Dilek ve Derya Köksal kardeşler, duruşma sırasında dizüstü bilgisayardan olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini mahkeme heyetine izletti. Avukatlar, olay günü Burak Koç'un doğum günü olduğunu, ağabeysinin kavga ettiğini öğrenince, olay yerine gittiğini ancak kavganın bitmiş olduğunu gördüğünü anlatarak, tahliye kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, 10 aydır cezaevinde bulunan Burak Koç'un adli kontrol şartıyla tahliye ederken, duruşma ileri tarihe ertelendi. - BURSA

Kaynak: İHA