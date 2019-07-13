Görüntüler ABD basınında gündem oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Teksas eyaletindeki yasa dışı göçmen merkezini ziyareti sırasında kaydedilen ve göçmenlerin kafes benzeri yerlerde tutulduklarını ortaya koyan görüntüler ABD basınının ana gündemi haline geldi.

Görüntüler ABD basınında gündem oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Teksas eyaletindeki yasa dışı göçmen merkezini ziyareti sırasında kaydedilen ve göçmenlerin kafes benzeri yerlerde tutulduklarını ortaya koyan görüntüler ABD basınının ana gündemi haline geldi.

Kaynak: Dunya.com

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