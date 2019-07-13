Görüntüler ABD basınında gündem oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Teksas eyaletindeki yasa dışı göçmen merkezini ziyareti sırasında kaydedilen ve göçmenlerin kafes benzeri yerlerde tutulduklarını ortaya koyan görüntüler ABD basınının ana gündemi haline geldi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Teksas eyaletindeki yasa dışı göçmen merkezini ziyareti sırasında kaydedilen ve göçmenlerin kafes benzeri yerlerde tutulduklarını ortaya koyan görüntüler ABD basınının ana gündemi haline geldi.
Kaynak: Dunya.com
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