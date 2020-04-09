Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere rağmen semt pazarlarında bazı vatandaşların maske takmadığı ve bazılarının ise meyve- sebzeyi elleriyle seçerek aldığı görüldü.

09.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:10
Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere rağmen semt pazarlarında bazı vatandaşların maske takmadığı ve bazılarının ise meyve- sebzeyi elleriyle seçerek aldığı görüldü. Pazarda alışveriş yapan Abdülkadir Çelik, çilek yemek için çıkardığını söylediği maskeyi, görüntülendiğini anlayınca taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Stadı Semt Pazarı'nda birçok kişi kurallara uyarak; maske ve eldivenle alışveriş yaptı. Buna karşın bazı vatandaşların, alınan tedbir kararına rağmen maske takmadan pazarda dolaşıp, alışveriş yaptığı ve bazılarının ise meyve ve sebzeyi elle seçerek aldığı gözden kaçmadı.

'ÇİLEK YEMEK İÇİN CEBİME KOYMUŞTUM'Pazarda maske takmadan ve meyve-sebzeyi seçerek alışveriş yapan Abdülkadir Çelik, görüntülendiğini anlayınca cebinden çıkarttığı maskesini taktı. Çelik, "Çilek yiyeceğim diye cebime koymuştum ve maskemi orada unutmuşum. Bak şimdi hemen takıyorum" dedi.'KURALLAR HEPİMİZ İÇİN'Bulunduğu bölgedeki pazarda kurallara uyulduğunu ama kentin bazı noktalarında tedbirlerin hiçe sayıldığını gördüğünü söyleyen Figen Canlı ise zorunlu olmadıkça pazara gelmediğini söyledi. Maske takmayan kişileri görünce uyardığını ve yanında fazla maske var ise onlara verdiğini kaydeden Canlı, "Kurallar hepimiz için. Uymalıyız, uyamayanları da uyarmalıyız" diye konuştu.

Pazarcı Sedat Balak ise meyve-sebze satıcıları olarak kurallara tamamen uymaya çalıştıklarını belirterek, "Bazı müşterilerimiz hala ürünleri seçerek almaya çalışıyor. İzin vermiyoruz. Çünkü sağlık her şeyden önce gelir" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı Haberler
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Erdoğan, 'Bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu Haberler
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia...
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Dilan Çıtak Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 10:49:45. #1.15#
title