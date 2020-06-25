Görüntülemek için yanına kadar gidiyorlar.

Görüntülemek için yanına kadar gidiyorlar... Kardeş boz ayılar sayesinde Nemrut'un ziyaretçileri arttı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarında yaşanan iki kardeş boz ayı, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nün ziyaretçi sayısını arttırdı.

Doğal güzelliğiyle bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Nemrut Dağı ve Krater Gölü, son günlerde güzelliğinin yanı sıra burada yaşayan iki boz ayıyla da dikkat çekiyor. Hem doğal güzelliği görmek hem de stres ve şehrin gürültüsünden uzak vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, soluğu Nemrut Krater Gölü'nde alıyor. Bölgeye gelen misafirleri ise ilk olarak burada yaşayan iki boz ayı karşılıyor. Piknik için bölgeye gelen ziyaretçilerin verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuran ayılar, sabahın erken saatlerinden itibaren acıkan karınlarını doyurmak için Nemrut yolunda ziyaretçileri bekliyor. Bölgeye gelen misafirler de kendi elleriyle ayıları besliyor. Sevimli halleriyle Nemrut'un maskotu haline gelen boz ayı kardeşler, Nemrut'un ziyaretçi sayısını arttırdı. Özellikle boz ayı kardeşleri ve arkadaşlarını görmek için Nemrut'a akın eden ziyaretçiler, yanlarında getirdikleri yiyeceklerden ayılara da ikram ediyor. Ayıları kendi elleriyle besleyen ziyaretçiler anı ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Kaynak: İHA