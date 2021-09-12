GÖRÜNTÜLEDİĞİ FOKA 'GEL BİLİ BİLİ' DİYE SESLENDİ - Haberler
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GÖRÜNTÜLEDİĞİ FOKA 'GEL BİLİ BİLİ' DİYE SESLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan Akdeniz foku, cep telefonu kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan Akdeniz foku, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin foka 'Gel bili bili' diye seslenmesi dikkat çekti.

Fethiye'de tekne turuna çıkanlar, Şövalye Adası açıklarında, bir sürprizle karşılaştı. Fok görenler önce şaşırdı, ardından da cep telefonlarına sarıldı. Bir süre suda yüzen fok gözden kaybolurken, o anlar teknedekiler tarafından görüntülendi.

Görüntüyü çeken kişinin foka 'Gel bili bili' diye seslenmesi ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLEDİĞİ FOKA 'GEL BİLİ BİLİ' DİYE SESLENDİ

GÖRÜNTÜLEDİĞİ FOKA 'GEL BİLİ BİLİ' DİYE SESLENDİ

GÖRÜNTÜLEDİĞİ FOKA 'GEL BİLİ BİLİ' DİYE SESLENDİ

GÖRÜNTÜLEDİĞİ FOKA 'GEL BİLİ BİLİ' DİYE SESLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Görüntülediği foka 'Gel bili bili' diye seslendi

Görüntülediği foka 'Gel bili bili' diye seslendi
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Haber: GÖRÜNTÜLEDİĞİ FOKA 'GEL BİLİ BİLİ' DİYE SESLENDİ - Haberler
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