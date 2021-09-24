GÖRÜNTÜLEDİĞİ DOMUZA, 'BİRADER NE VAR NE YOK' DİYE SESLENDİ - Haberler
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GÖRÜNTÜLEDİĞİ DOMUZA, 'BİRADER NE VAR NE YOK' DİYE SESLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir vatandaş ise yanına gelen domuza "Birader ne var ne yok, hoş geldin sefalar getirdin" diye seslendi.

Karagözler Mahallesi'ne, saat 23.00 sıralarına yaban domuzları sürü halinde indi. Yüksek kesimlerden ilçeye inerek ana caddede araçların ve insanların arasından geçen yaban domuzları, çöp konteynerlerinin çevresinde dolaştı. Aralarında yavruların da olduğu yaklaşık 60 yaban domuzu, sokak aralarında gözden kayboldu. Domuzları görenler, fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntü çeken bir kişi ise yakınına yaklaşan domuza "Hoş geldin, sefalar getirdin. Gel, gel, gel. Elimde bir şey yok. Sen beni yersin bir de. Buraya niye geldin? Tam evcilleştin mi? Birader ne var ne yok" diye seslenmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLEDİĞİ DOMUZA, 'BİRADER NE VAR NE YOK' DİYE SESLENDİ

GÖRÜNTÜLEDİĞİ DOMUZA, 'BİRADER NE VAR NE YOK' DİYE SESLENDİ

GÖRÜNTÜLEDİĞİ DOMUZA, 'BİRADER NE VAR NE YOK' DİYE SESLENDİ

GÖRÜNTÜLEDİĞİ DOMUZA, 'BİRADER NE VAR NE YOK' DİYE SESLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Görüntülediği domuza, 'Birader ne var ne yok' diye seslendi

Görüntülediği domuza, 'Birader ne var ne yok' diye seslendi
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Haber: GÖRÜNTÜLEDİĞİ DOMUZA, 'BİRADER NE VAR NE YOK' DİYE SESLENDİ - Haberler
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