Görünmezlik Pelerini Geliştiriliyor!

Harry Potter filmi ile bir zamanlar çoğu kişinin hayal ettiği görünmezlik teknik olarak mümkün. Avusturya"da TU Wien"deki araştırmacılar, opak bir materyalin üzerine doğru Görünmezlik pelerini ışık ve seste fark edilmeyecek



Teknik olarak bir gün hem ışık hem ses dalgalarında bizi görünmez yapacak bir pelerinin üretilmesi mümkün. Retinalarımızın bazı şeylerden sıçrayan hafif ışık dalgalarını alması sayesinde nesneler bize görünür oluyor. Gizleme konusundaki önceki girişimlerin çoğu nesnelerin etrafında hafif dalgaların yolunu bükerek bu ilkeye karşı koymaya çalıştı. Ancak sadece küçük ölçeklerde çalışabildi ve genellikle parlaklık efekti gibi başka görsel efektler yarattı.



TU Wien"deki araştırmacılar ise özel bir malzeme ve özel bir dalga teknolojisi kullanarak görünmezlik özelliğinin çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirtiyor. Orijinal ışık dalgasını nesneden geçirecek şekilde yönlendiren araştırmacılar, nesne hiç orada yokmuş gibi bir görüntü elde etti. Optik olarak aktif olan malzemenin, enerji verildiğinde daha önceki çalışmalarda kullanılan malzemelerden farklı bir davranış gösterdiğini belirtiyor.







TU Wien ekibi, şu ana kadar pelerini sadece bilgisayar simülasyonlarında test etti. Bir sonraki aşama olarak pratik testlerinin yapılması planlanıyor. Pelerinin teorik olarak, akustik gizleme için de çalışacağı düşünülüyor. Bu nedenle araştırmacılar, ses dalgaları için de denemelerin sürdüğünü belirtiyor.