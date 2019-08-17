Görünmez kaza: Otomobil kasap dükkanına girdi

Görünmez kaza: Otomobil kasap dükkanına girdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halinde bırakılan otomobil, geri geri hareket ederek, kasap dükkanına girdi.

17.08.2019 11:01
Görünmez kaza: Otomobil kasap dükkanına girdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halinde bırakılan otomobil, geri geri hareket ederek, kasap dükkanına girdi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerine park edilen bir otomobil, geri geri hareketlendi. Kaldırımı aşan araç, et ürünlerinin satıldığı kasap dükkanına daldı. Şans eseri ucuz atlatılan kaza sonrası iş yerinin camları kırıldı. Kazaya karışan araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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