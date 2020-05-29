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Görünmeyen İnciraltı'ndan Turizm Bakanına davet var

40 yılı aşkın süredir planlama bekleyen İnciraltı için İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, "İnciraltı ve Bahçelerarası 1991 yılında resmi gazetede duyurulması ile ilk kez turizm bölgesi ilan edildi.

Görünmeyen İnciraltı'ndan Turizm Bakanına davet var
29.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:26

Çeşme projesi toplantıları için iki haftada bir İzmir'e geleceğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a, İnciraltı toprak sahiplerinin birlikteliği ile 1994 yılında kurulan İnciraltı Gelişim Derneği-İNGEDER'den davet var. "Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u kahvemizi içmeye, bizleri ziyarete, görünmeyen İnciraltı'nı görmeye bekliyoruz."

Düşünün o tarihte 31 bölge turizm bölgesi ilan edildi ve içlerinde sadece İnciraltı; hala planlama bekliyor. 31 bölge içerisinde Antalya Belek de vardı; bugün Belek dünyayı misafir ediyor, biz hala kurban bayramında gelecek koyunları" diyerek tarımın yapılamaz hale geldiğini söyledi.

Tarım İmkansız Hale Gelmiştir

Geçmiş yıllarda tarımın bölge için önemli bir gelir kaynağı olduğunu aktaran Karabulut,"Geçmiş yıllarda Balçova barajı, tarım işi ile uğraşan Balçovalı çiftçilerin de katkıları ile tarım topraklarının sulanması için yapılmıştı. Ancak şehrin gelişimi ve evlerin ihtiyacı gözetilerek barajdan tarım topraklarına su verilmesi durduruldu. Sudaki borlanma sorunu ile belli bölgelerde uzun zamandır tarım imkansızlaşmıştı. Sonradan çevre yapılaşma koşulları, Narlıdere metro inşaatı etkileri ile şiddetli derecede tuzlanan sular nedeniyle artık tüm bölgede tarım imkansız hale geldi" dedi.

Planlandığında İki Yeni Kent Ormanı Gelecektir

İnciraltı'nın planlanmasının çevre için önemine de değinen Karabulut, "İki kez EXPO'da aday olmuş, tüm dünyanın tanıyıp hayran kaldığı, şehrin içerisinde, havalimanına 22 km uzaklıkta önü deniz ve orman, yıllar önce turizm bölgesi ilan edilmiş mücevher alan İnciraltı'nın;bugünkü gibi kamuya faydasız beklemesi ne İzmirlinin, ne İzmir'in ne de ülkemizin çıkarınadır. İzmirlinin kullanamadığı Kent Ormanı karşısı, yüzde 99'u beş nesildir İzmirli ailelerin yerleri olan, 5 bin dönüm arazi planlanması ile 2 bin dönüm üzeri, yaklaşık 2 kent ormanı büyüklüğünde yeni nitelikli yeşil alan kazanacaktır. Covid-19 virüs nedeniyle sosyal mesafelerin önemli olduğu önümüzdeki günlerde, artık dün İzmirlilere yetmeyen kent ormanı yarın daha fazla sorun yaşatabilecektir. İnciraltı planlaması sadece buradaki toprak sahiplerinin sorunu değil, İzmir'in, ülkemizin sorunudur" açıklamasında bulundu.

40 Yıllık Hatır Biz İzmirliler'e Değer Katacaktır

Karabulut ayrıca, turizmin sıkıntılı olduğu bu günlerde canla başla çalışan ve İzmir'e sık sık geleceğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da çağrıda bulundu; "Çeşme projesi için her iki haftada bir İzmir'e gelmesi bizleri de heyecanlandırmıştır. 40 yıldır turizm bölgesi ilan edilen İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri olarak Bakanımızı Çeşme'ye geçerken bir kahvemizi içmeye davet ediyoruz. Eminiz kahvemizi içtikten sonra 40 yıllık hatır İzmir'e ve biz İzmirliler'e çok değer katacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler

Ekonomi Manşet

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