'Görün Bizi Projesi' tanıtıldı

27.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:21

Mersin Valiliği himayesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ortaklığında kız çocuklarının erken ya da zorla evlendirilmesi sorununa dikkat çekmek amacıyla hazırlanan 'Görün Bizi Projesi', Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'nun da katıldığı toplantıyla Mersin'de tanıtıldı.



Edebiyatçı yazar İpek Ongun'un da destek verdiği proje kapsamında ilk etapta Mersin'de ebeveyn ve yetişkinlere yönelik bilinçlendirme eğitimleri yapılacak. Proje sonrasında Anadolu'nun farklı kentlerine de taşınacak.



Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'ndaki tanıtım toplantısında konuşan Mersin Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, erken yaşta evliliğin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sorun olduğunu belirterek, "Eşlerden birinin ya da ikisinin birden 18 yaşının altında olduğu evliliklere erken yaşta evlilik diyoruz. Fiziksel ve psikolojik açıdan evliliğe hazır olmayan bu çocuklar, kendi istekleri dışında evlendirilmektedir. ve ne yazık ki bu evlilikler kızlarımızın mağduriyeti ile sonuçlanmaktadır. Erken yaşta evlilik dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir sorun. İstatistiklere göre 2030 yılında dünyada yaklaşık 950 milyon çocuk bu sorun ile yüz yüze kalacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Mersin Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, kadınlarımızın ve kızlarımızın yaşamlarını eğitim ile güçlendirmeye odaklanan, kız çocuklarının eğitimlerine destek olan, onların gelişimine yönelik toplumumuzu aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. 'Görün Bizi Projesi'ni, valiliğimiz himayesinde beraberce yürütecek, bu konuda bilinçlendirme eğitimleri düzenleyeceğiz. Eğitimlerimizi üç ay gibi bir süre içinde hızla ve geniş kitlelere erişme hedefiyle yapmayı planlıyoruz" dedi.



"Kız çocuklarının sesi olacağız"



Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu ise projeyle kız çocuklarının sesi olacaklarını ve düzenlenecek eğitimlerle bu konuda sosyal bilinci yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Kavuncu, "Evlilik, iki yetişkin arasındaki karşılıklı özgür iradeye dayanan meşru bir birlikteliktir. Bir kız henüz çocukken evlenmeye zorlandığında, bunun hem kısa hem de uzun vadede yaşamı boyunca sürecek sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılmaktadır. Bu nedenle bizler kız çocuklarımızın sesi olup, başta aileler olmak üzere toplumsal farkındalığı arttırmak adına bu özel projeyi başlattık. Kız çocuklarımızın erken veya zorla evlendirilmesine yönelik başlattığımız toplumsal sosyal sorumluluk projemiz 'Görün Bizi Projesi' ile kız çocuklarının sesi olup, düzenlenecek panel ve eğitimlerle bu konuda sosyal bilinci yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



Yazar İpek Ongun'dan projeye destek



Projeye destek veren edebiyatçı, yazar İpek Ongun, 'Bir erkeği yetiştir bir birey kazanırsın, bir kadını yetiştir bir aile kazanırsın' sözünü hatırlatarak, "Peki, bir kadını 13 -14 yaşında evlendirirsek, o hangi bilgi birikimiyle gelecek kuşakları yetiştirecek? O yaşta evlenen bir kız çocuğu ne ortayı ne de liseyi bitirme şansına sahip. Üniversiteyi ise hayalinde bile göremeyecektir. O zaman doğru dürüst eğitim alamamış, daha kendisi çocuk bu kadın, nasıl bir kuşak yetiştirecektir? O nedenle mesajımız 'bir erkeği eğit topluma bir birey kazandırırsın, bir kız çocuğunun eğitimini engelleme bir aile kazanırsın' olmalı" ifadelerini kullandı.



Etkinlik kapsamında, 'Çocuk ve evlilik, çocuk ve gelin kavramları neden yan yana olmamalı' temalı panel düzenlendi.



Proje, Mersin'de ebeveyn ve yetişkinlere yönelik gerçekleştirilecek bilinçlendirme eğitimleri ile devam edecek. Kocaeli'nde başlayan proje, Mersin'deki ikinci etap sonrasında Adana, Ankara, Antakya, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere Türkiye'nin diğer şehirlerinde de uygulanması amaçlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA