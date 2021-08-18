Görümce filmi oyuncuları kim? Görümce konusu, oyuncuları ve Görümce özeti!
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Görümce filmi oyuncuları kim? Görümce konusu, oyuncuları ve Görümce özeti!

Görümce filmi oyuncuları kim? Görümce konusu, oyuncuları ve Görümce özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Görümce filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Görümce konusu, özeti ve Görümce oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Görümce filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Görümce filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görümce filmini izleyecek olanların merak ettiği Görümce konusu nedir, Görümce oyuncuları kimler ve Görümce özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kıvanç Baruönü Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Oyuncular: Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece, Zeynep Kankonde, Danilo Zanna Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016 (119 dk)

Senaryo: Gupse Özay

Haber Yorumları
500
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Görümce filmi oyuncuları kim? Görümce konusu, oyuncuları ve Görümce özeti! - Haberler
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