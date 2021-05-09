görümce 2'nci katın balkonundan düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

görümce 2'nci katın balkonundan düştü

görümce 2'nci katın balkonundan düştü
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 2'nci kattaki evin balkonunda dengesini kaybeden kadın ile kendisini kurtarmaya çalışan yengesi Sevcan Ö., 10 metre yükseklikten yere düştü.

ANKARA'da, 2'nci kattaki evin balkonunda dengesini kaybeden kadın ile kendisini kurtarmaya çalışan yengesi Sevcan Ö., 10 metre yükseklikten yere düştü. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Van'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi Hanefi ile yengesi Sevcan Ö'nün Ankara'daki evine geldi. Kıyafet asmak için balkona çıkan genç kadın, dengesini kaybetti. Sevcan Ö., görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızla balkona koştu. Sevcan Ö. hamle yaptığı sırada görümcesi düştü. Bu sırada dengesini kaybeden Sevcan Ö. de yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İkili yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sevcan Ö. ile görümcesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan komşu Yahya Akgül de, Sevcan Ö.'nün hamle yaptığını ancak ikisinin beraber yere düştüğünü belirtti. Akgül, "Gelin ve kızın hayati tehlikeleri yok. Kız da misafir olarak burada bulunuyordu" dedi.


görümce 2'nci katın balkonundan düştü
görümce 2'nci katın balkonundan düştü
görümce 2'nci katın balkonundan düştü
görümce 2'nci katın balkonundan düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Tarkan Demet Akalın Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cyle Larin Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: görümce 2'nci katın balkonundan düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:30:08. #1.16#

title