Görülünce korkulan bu yılan, tam bir çiftçi dostu çıktı Bilecik'in bir ağaçta görülen ve vatandaş tarafından korku ile seyredilen yılan tam bir çiftçi dostu çıktı.

Bilecik'in bir ağaçta görülen ve vatandaş tarafından korku ile seyredilen yılan tam bir çiftçi dostu çıktı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Hankaya mesire alanı yakınlarında görülen hazer yılanı ilk bakışta korkulsa da çiftçiler tarafından sevilen bir sürüngen olduğu ortaya çıktı. Bilecik Yaban Hayatı ve Eko Turizm üyeleri tarafından görüntülenen yılan, Türkiye'de Orta ve Batı Anadolu Bölgeleri ile Trakya bölgesinde çok görülmekte. Yılanın tama bir çiftçi dostu olduğunu anlatan grup üyesi Mehmet Çam, "Bu yılanı bazı köylerde bilmeyenler öldürmektedir, fakat bu yılanın tarlalara zarar veren fare, çekirge gibi hayvanlar ile beslendiğinden tam bir çiftçi dostudur.

"Saldırgan ve çabuk ısırıyor"

En yetişkin hazer yılanının boyu 1 metre 80 santimetre ile 2 metre arasında değiştiğini anlatan Mehmet Çam, "Her ne kadar zehirsiz olsa da saldırgan ve insanı çabuk ısırıyor. Tarım ürünlerine zarar veren kemiricilerle beslendiği için insanlara faydalı bir yılan türüdür tam bir çiftçi dostudur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA