Görülmemiş evlenme teklifi: Servis araçlarıyla evlenme teklif etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görülmemiş evlenme teklifi: Servis araçlarıyla evlenme teklif etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde servis taşımacılığı işi yapan vatandaş, sevdiği kadına servis araçları eşliğinde görülmemiş bir evlenme teklif etti.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde servis taşımacılığı işi yapan vatandaş, sevdiği kadına servis araçları eşliğinde görülmemiş bir evlenme teklif etti. Evlilik teklifi karşısında sevdiği kadın, genç adama "Evet" cevabı verirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Lüleburgaz'da bir servis taşımacılığı şirketi sahibi Berk Şarlı, hayatının en mutlu gününde görülmemiş bir evlenme teklifinde bulundu. Bir süredir evlenmek istediği Ayça Yonca'ya unutulmaz bir evlilik teklifi hazırlamak isteyen Şarlı, 20 adet servis minibüsünü U şeklinde park ederek, araçların ortasında yere "Benimle evlenir misin?" yazısı koydu.

MİNİBÜSLERDEN "BENİMLE EVLENİR MİSİN?" ŞARKISI

Berk Şarlı ile servis araçlarının yanına geldiğinde ne olduğunu anlamayan Ayça Yonca, servis araçlarının hepsinden aynı anda "Benimle Evlenir Misin?" şarkısı çaldığında şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kadın Şarlı'nın unutulmaz teklifini kabul ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.

(İHA)

Görülmemiş evlenme teklifi: Servis araçlarıyla evlenme teklif etti

Görülmemiş evlenme teklifi: Servis araçlarıyla evlenme teklif etti

Görülmemiş evlenme teklifi: Servis araçlarıyla evlenme teklif etti

Görülmemiş evlenme teklifi: Servis araçlarıyla evlenme teklif etti

Görülmemiş evlenme teklifi: Servis araçlarıyla evlenme teklif etti

Görülmemiş evlenme teklifi: Servis araçlarıyla evlenme teklif etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title