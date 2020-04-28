Görsel şölen oluşturan laleler güzelliklerini sergileyemedi Görsel şölen oluşturan laleler güzelliklerini sergileyemedi -Kocaeli'de laleler açınca Körfez'in kıyılarını rengarenk oldu Laleler ile oluşturulan Türk bayraklı asker figürü gökyüzünü selamlıyor Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görsel şölen sunan laleler, vatandaşlar korona virüs önlemleri...

Görsel şölen oluşturan laleler güzelliklerini sergileyemedi

-Kocaeli'de laleler açınca Körfez'in kıyılarını rengarenk oldu

Laleler ile oluşturulan Türk bayraklı asker figürü gökyüzünü selamlıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görsel şölen sunan laleler, vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında parkı ziyaret edemeyince güzelliklerini sergileyemedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi sınırları içinde bulunan 600 dönümlük arazi üzerine kurulu Sekapark'ta çiçek açan laleler güzellikleri ile büyüyor. İzmit Körfezi manzarasına sahip parka Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından he yıl ekilen laleler, bu yıl da doyumsuz görüntüler oluşturdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle vatandaşların girişinin yasaklandığı park boş kaldı. Vatandaşlar parkı ziyaret edemeyince laleler güzelliklerini sergileyemedi.

Rengarenk lalelerin oluşturduğu doğal güzellik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, rengarenk açan laleler ile oluşturulan figürlerden biri olan Türk bayraklı asker figürü, gökyüzünü selamlıyor.

Kaynak: İHA