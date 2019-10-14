Görsel roman gibi oyun tasarladılar

14.10.2019 11:02

Yaşar Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri oyunla, GameX 2019 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarında "Yılın En İyi Bağımsız Oyunu" dalında ödülün sahibi oldu.



Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Animasyon Bölümü son sınıf öğrencileri Sina Işıl Sönmez ve Laden Hatiboğlu ile Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Dinçsoy, geliştirdikleri "Laura Silver'in Talihsiz Maceraları" isimli oyunları ile GameX 2019 kapsamında düzenlenen GameX Ödülleri'nde ödül kazanmayı başardı. 10 farklı kategoride oyun sektörünün en iyi oyunları Youtuber ve streamerları, e-spor takımları ve e-sporcularına verilen GameX Ödüllerinde Yaşarlı öğrenciler, "Yılın En İyi Bağımsız Oyunu" dalında 13 aday arasından sıyrılarak ödülün sahibi oldu. Rakiplerinin birçoğunun bu sektörde bilinirliği olan, büyük başarılar kazanmış yurt dışı kökenli stüdyolar olduğunu ifade eden Sönmez, Hatiboğlu ve Dinçsoy, "Geçmişte yaptıkları işler nedeniyle donanımları, tam zamanlı çalışma kabiliyetleri ve halihazırda hayran kitleleri olan isimler arasında birinci olmak, bizi gerçekten çok mutlu etti ve çalışma motivasyonumuza olumlu etkide bulundu" diyerek yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.



"Oyuncuyu görsel romandaki gibi bir maceraya çıkarıyor"



Oyunlarını görsel roman gibi tasarladıklarını ifade eden Yaşar Üniversiteli gençler, "Görsel roman türünü, bir nevi animasyonlu e-kitap şeklinde düşünebilirsiniz. Siz romanınızı okurken, film benzeri bir havada önünüze bir sahne kuruluyor, karakterler ve sahneler bilgisayar veya telefon ekranınıza taşınıyor. Tabii dijital bir tür olmasının etkisiyle normal bir kitapta olamayacak bazı ek özellikler eklemek de mümkün. Bunlardan en popüleri, kararları okuyucunun verebildiği hikayeler. Japonya ve ABD'de çok yaygın bir tür. Oyunumuzda, hikayemiz 1930'lu yıllarda Avrupa'da, Birleşik Krallık merkezli bir dedektiflik bürosu etrafında gelişiyor. Bu büronun kollarından bir tanesi, dünya genelindeki olağanüstü vakaları araştırmak, bu nitelikteki yaratıkları tasnif etmekle görevli. Ana karakterimiz burada çalışan dedektif Laura Silver. Kendisinin oldukça agresif bir mizacı var. Ona kıyasen çok daha ılımlı ortağı Cooper ile birlikte, gizemli bir seri cinayeti araştırmak ve bunun büronun istihbaratını almış olduğu gibi olağanüstü bir yaratıkla bağlantılı olup olmadığını ortaya çıkartmakla görevliler. Ancak açıkçası işleri bekledikleri gibi gitmiyor. Bu olaylar çerçevesinde gelişen, 8 saatlik ve 100'den fazla oyuncuya bırakılmış seçeneği olan bir hikayemiz var; ayrıca klasik görsel roman ögelerinin yanı sıra zamana karşı sorgu veya olay akışını çözmenizin gerektiği bir bulmaca gibi birkaç tane mini oyunumuz da hikayeyi destekliyor" diye konuştular.



Ödül sürecinde yaşadıklarını da anlatan Sönmez, Hatiboğlu ve Dinçsoy, "Karşımızda yalnızca kullanıcıya ulaşmak için bile 100 binlerce dolar bütçesi olan, ürettikleri ürünleri 100 binlerce insanın önüne reklam olarak çıkartabilecek isimler varken sizin rekabet etmek için belki de tek şansınız gerçekten güzel bir ürün ortaya koyabilmek. Tanıtım konusunda bize pek çok yabancı ve Türk Youtube içerik üreticisi destek verdi. Tıpkı Youtuberlar ile iletişime geçmemiz gibi karşılaştığımız maddi sorunları da büyük oranda iletişimle çözebildik. Örneğin, tanıtım müziğimizi Amerika'dan bir sanatçı gönüllü olarak yapmayı üstlendi. Aynı şekilde oyunumuz özellikle sosyal medyada birçok yerel ve uluslararası alanda oyunumuz kendisine yer buldu ve ilgi gördü" diye konuştu.



Gelecek hedeflerini de aktaran öğrenciler, "Yasal bir işletme olarak kuruluş işlemlerimizi tamamladık, mezuniyet sonrası için yine bağımsız bir grup olarak birlikte çalışmayı ve bu türde daha fazla eser üretmeyi düşünüyoruz. Özellikle ileride, etkisi sadece Türkiye ile sınırlı kalmış bazı 'gizli mücevher' olan kültürel öğelerimizi ve edebi eserlerimizi kendi yazılım altyapımızla birleştirip yurt dışı piyasasına sunarak bu piyasada Türk kültürünü temsil etme hayallerimiz var. İsteyenler, oyunumuza Windows, Linux, Mac bilgisayarlar için Steam üzerinden, telefonlar içinse uygulama marketlerinden ulaşabilirsiniz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA