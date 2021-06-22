Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Güncel Mülakat Bilgileri
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Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Güncel Mülakat Bilgileri

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Güncel Mülakat Bilgileri
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Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans ProgramıSınav Tarihi: 24. 06. 2021 PerşembeTeorik Sınav Saat: 10: 00-11: 30Lab Saat: 11: 30-12: 30Saat: 13: 30 MülakatAdres: İstanbul Gedik ÜniversitesiKartal Yerleşkesi / B Blok - 511 La.

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

Sınav Tarihi: 24. 06. 2021 Perşembe

Teorik Sınav Saat: 10: 00-11: 30

Lab Saat: 11: 30-12: 30

Saat: 13: 30 Mülakat

Adres:

İstanbul Gedik Üniversitesi

Kartal Yerleşkesi/ B Blok - 511 La

Kaynak: Habermetre

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