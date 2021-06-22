Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Güncel Mülakat Bilgileri
Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans ProgramıSınav Tarihi: 24. 06. 2021 PerşembeTeorik Sınav Saat: 10: 00-11: 30Lab Saat: 11: 30-12: 30Saat: 13: 30 MülakatAdres: İstanbul Gedik ÜniversitesiKartal Yerleşkesi / B Blok - 511 La.
Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
Sınav Tarihi: 24. 06. 2021 Perşembe
Teorik Sınav Saat: 10: 00-11: 30
Lab Saat: 11: 30-12: 30
Saat: 13: 30 Mülakat
Adres:
İstanbul Gedik Üniversitesi
Kartal Yerleşkesi/ B Blok - 511 La
Kaynak: Habermetre