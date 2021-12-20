Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 4. Sınıf öğrencimiz Ertan KIYAK'ın illüstrasyonu, DesIgnWeek Sergisi'nde başarıyla yer alacak.

17-18 Aralık 2021 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'ndeki gerçekleşen DesignWeek Türkiye'nin en saygın seçilmiş genç tasarımcıları ve illüstratörlerini en iyi şekilde tanıtan etkinlik sıfatını taşıyor.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 4. Sınıf öğrencimiz Ertan KIYAK'ı DesignWeek Sergi Etkinliği'ne seçildiği için tebrik eder, yeni çalışmalarında başarılar dileriz.

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