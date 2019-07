Görmeyen gözleri Kur'an öğrenme aşklarına engel olmadı

Ağrı İl Müftülüğünce açılan kursta kabartma alfabe ile Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen görme engelli 6 arkadaş, azimleriyle takdir topluyor.

Kentte 3 yıl önce Altı Nokta Körler Derneği Şubesinin talebi üzerine görme engellilere yönelik Kur'an kursu açıldı.

İl Müftülüğünün destekleriyle dernek binası ve Ağrı Belediyesi İş Merkezi'nde bulunan camide düzenlenen kursa katılan 6 görme engelli arkadaş, kabartma (Braille) alfabeyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Birçok kez Kur'an-ı Kerim'i hatim eden ve görmeyen gözlerine parmaklarının ışık olduğu azimli arkadaşlar, kendileri gibi görme engellilere de Kur'an öğretmek istiyor.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük olarak engelli olan olmayan yediden yetmişe her kesime Kur'an-ı Kerim eğitimi vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca geçen yıl Ağrı'dan bir görme engelli kursiyerin yakınıyla umreye gönderildiğini anlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Engelli vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk defa 2016 yılında bu kursları başlattık. Hali hazırda görme engelli 6 öğrencimiz var. Bunların Kur'an-ı Kerimleri Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Braille Alfabesi olarak hazırlanıyor, bizlere gönderiliyor. Biz de görme engelli vatandaşlarımızı buluyor ve onlara kursları temin ediyoruz. Bu alfabeleri de onlara veriyoruz. Öğreticilerimizin rehberliğinde kurslara alıyoruz. Görme engelli 6 kardeşimize Kur'an-ı Kerim'i öğrettik. Bu arkadaşlarımızdan 4'ü Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş durumda. Diğer 2'si de Kur'an dersi verecek duruma gelmişlerdir."

Topçu, engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını önemsediklerini, bu kapsamda müftülük olarak ellerinden gelen her türlü imkanı seferber ettiklerini belirterek, asıl engelin insanın kalbinde ve kafasında olduğunu dile getirdi.

-"Braille Alfabesi ile Kur'an- Kerim'i 4 defa hatmettim"

Altı Nokta Körler Derneği Ağrı Şube Başkanı Garip Duman de kursa katılanların Kur'an-ı Kerim'i başkalarına öğretecek kadar iyi seviyeye geldiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı ile İl Müftülüğüne teşekkür etti.

Görme engelli kursiyerlerden Salih Çavdarcı da 3 yıldır arkadaşlarıyla kursa geldiğini ve Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra manevi olarak güçlendiklerini belirtti.

Kur'an-ı kendilerine rehber edindiklerini söyleyen Çavdarcı, şunları kaydetti:

"Davut Hocamızdan önce biz arkadaşlarımızı Kur'an öğrensinler diye Konya ve İstanbul gibi illere gönderiyorduk. Hamdolsun bu imkan derneğimizde mevcut. Allah hocamızdan da razı olsun. Sürekli bizi takip ediyor. Kur'an-ı Kerim insanın ahlakını düzeltiyor. Her şeyin zoru var ama sonunda mükafatı da var. Braille Alfabesi ile Kur'an- Kerim'i 4 defa hatmettim."

Kursiyerlerden Fecri Polat, elleriyle alfabeye dokunduğunda güçlü duygular yaşadığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim dersi verecek seviyeye geldiğine işaret eden Polat, kabartma alfabeyle de bu yolla tanıştığını söyledi. Polat, "Ben daha önce bunun ne olduğunu bile bilmiyordum. Böyle bir yazıyı hiç görmemiştim. 3 yıldır okuyorum tamamen öğrendim ama bazen şaşırabiliyorum. Kur'an okuduğumuzda huzur alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA