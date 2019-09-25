"Görmem İçin Sen Varsın Çalıştayı" yapıldı

25.09.2019 12:16

Kırıkkale'de engellilere yönelik "Görmem İçin Sen Varsın Çalıştayı" düzenlendi.

Proje koordinatörü Ahmet Gökdemir, bir oteldeki çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, engellilerin sorunlarını dile getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Engeli olduğu için temel insan haklarını, vatandaşlık haklarını ve diğer sosyal özgürlüklerini bilmeyen, talep edemeyen, kullanamayan dezavantajlı sosyal katmanın, toplumun dinamiklerine katılımını sağlamak amacıyla bu projenin hazırlandığını dile getiren Gökdemir, "Kırıkkale'de yaşayan engelli örneklemesiyle ilimizin kapasite ve altyapısını geliştirmek, engellilerin eşit yaşama sahip olabilmesi için entegrasyon süreci oluşturmak, doğrudan ve onun yakınları ile uzman kadroları buluşturarak, psikolojik ve sosyolojik iyileştirme noktasında çözüm önerileri üretmek istiyoruz. Engelliler özelinde duyarlılık geliştirmiş ilimizin diğer illere rol model olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Proje sorumlularından görme engelli Bekir Akdeniz de "Görmem için sen varsın" cümlesinin çok büyük anlam taşıdığını belirtti.

İstanbul'dan Kırıkkale'ye 9 yıl önce geldiğini ifade eden Akdeniz, "Yılmayacaksınız, mücadele edeceksiniz. Herkes bir engelli adayıdır ve ben de sonradan görme engelli oldum. Kırıkkale'ye ilk geldiğimde uzun süre kiralık ev aradım ve sonra bir ev buldum. Birkaç gün sonra ev sahibi beni aradı ve 'Bekir Bey, size bir şey söyleyeceğim ama sakın üzülmeyin. Siz evimi tutmak isterken komşular, bu iki köre ev vermeyin, bunlar binayı yakar' dedi. 3 yıl oturduk ne evi ne de binayı yaktık." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce de desteklenen çalıştaya, Vali Yardımcısı Emin Alıcı, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA