Görme ve işitme engellilerden Mehmetçik'e dualı destek

18.10.2019 13:34

Kur'an-ı Kerim kursundaki görme ve işitme engelli öğrenciler, Braille alfabesi ve işaret diliyle, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e Fetih suresi okuyarak destek verdi.

Keçiören Belediyesi ve Keçiören Müftülüğünün iş birliğiyle engelliler için düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim alan görme engelli kursiyerler Braille alfabesiyle, işitme engelliler ise uzman hocalarının eşliğinde işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

Kursiyerlerin hocası, oğlu Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Canan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır Kur'an-ı Kerim öğretmeni olarak görev yaptığını belirtti.

Engelli öğrencilere yönelik derslere, harekatın ilk günü Fetih suresini okuyarak başladıklarını ifade eden Atalay, "Bir Mehmetçik annesiyim. Günlerdir onlarla beraber ruhen ve manen cephedeyim. Engelli olmamız vatanı sevmeye engel değildir. 'Gözlerimiz olmasa da işitme engelli olsak da vatan sevgisi imandandır' diyen Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak bu bilinci onlarla çok güzel yaşıyoruz." diye konuştu.

Harekatta görev yapan bir askerin annesi olarak engelli öğrencilerin dualarını çok önemsediğini vurgulayan Canan Atalay, dualarla Mehmetçik'in başarılarını artırmasını arzuladıklarını söyledi.

Engelli öğrencileriyle zaman zaman şehit ailelerini ziyaret ettiklerini de belirten Atalay, harekatta şehit olan Ahmet Topçu'nun ailesini de yakın zamanda ziyaret edeceklerini kaydetti.

"Yüreklerimiz onlarla birlikte çarpıyor"

Kursiyerlerden görme engelli 34 yaşındaki Mehmet Fırat ise 14 yaşında geçirdiği göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle görme duyusunu kaybettiğini ifade ederek, Braille alfabesi kullanılarak kabartma harflerle yazılmış Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla dokunarak okumayı 2 hafta içerisinde öğrendiğini aktardı.

Görme yetisini kaybetmeden önce eğitim aldığı okulda, şu anda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yaptığını belirten Fırat, "Sınıfımızdaki arkadaşlarımızla beraber Mehmetçik'imizin yanındayız. Onlar için bizler de heyecanlanıyoruz, endişeleniyoruz. Yüreklerimiz onlarla birlikte çarpıyor. Dualarımızı onlar için yapıyoruz. Bütün derdimiz zaten vatanımız, milletimiz, ezanımız. Dolayısıyla bizlere görev düştüğünde seve seve şu halimize bakmadan koşarak gönüllü olarak cephede yer alabiliriz." dedi.

Mehmet Fırat, harekatta görev yapan Mehmetçik'e moral ve motivasyon için Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim ve Fetih suresi okuduğunu ifade ederek, tüm askerlere başarılar diledi.

Kaynak: AA