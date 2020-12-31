Görme ve bedensel engelli Metehan verdiği mücadeleyle hayattan kopmadı
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Görme ve bedensel engelli Metehan verdiği mücadeleyle hayattan kopmadı

31.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:21
Görme ve bedensel engelli Metehan verdiği mücadeleyle hayattan kopmadı

Malatya'da 13 yaşındayken job sendromu nedeniyle görme ve bedensel engelli olan Metehan Güler (23), kurduğu sosyal medya hesaplarıyla bir yandan hayata tutunuyor diğer yandan da kendisi gibi engelli olanlara ve yakınlarına çeşitli konularda bilgiler veriyor.

Malatya'da 13 yaşındayken job sendromu nedeniyle görme ve bedensel engelli olan Metehan Güler (23), kurduğu sosyal medya hesaplarıyla bir yandan hayata tutunuyor diğer yandan da kendisi gibi engelli olanlara ve yakınlarına çeşitli konularda bilgiler veriyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan Metehan Güler, sağlıklı bir bireyken 10 yıl önce job sendromu nedeniyle görme ve bedensel engelli oldu.

Yaşam enerjisini yitirmeyen ve hayattan kopmayan Güler, lise eğitimini tamamlamasının ardından bir rehabilitasyon merkezinde bilgisayar kullanmayı öğrendi.

Güler, oluşturduğu sosyal medya hesaplarıyla 91 bin takipçiye ulaştı ve evinin, semtinin dışına çıkarak yaşama tutunmayı sürdürdü.

Azmiyle örnek olan 23 yaşındaki Metehan Güler, AA muhabirine, 10 yıl önce vücudundaki ağrıların her geçen gün arttığını, eklemlerindeki rahatsızlığın vücuduna yayıldığını anlattı.

Bunun üzerine gittikleri hastanede kendisine job sendromu teşhisi konulduğunu, daha sonra ise görme kaybı yaşamaya başladığını dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"10 yıldır görme ve bedensel engelliyim. Hayatta birçok zorlukla karşılaştım ama hiç pes etmedim. Mücadele ettim, mücadeleme de devam etmek istiyorum. Hayata aşırı bağlı biriyim. Sadece evin içinde kalmak istemiyorum, bu hayatta bizler de varız. İnsanların engellileri anlamasını ve bizlere engel olmamasını istiyorum. Hayattan kopmayacağım. Sağlıklı bir insanın sonradan engelli olması zor, ilk birkaç yıl süreci kabullendim, sonradan bunun böyle gitmeyeceğini düşünerek birçok şeye başvurdum."

91 bin takipçiye ulaştı

Devletin engellilere sağladığı imkanlardan da faydalandığını, liseyi evde eğitim alarak tamamladığını kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Daha sonra bir rehabilitasyon merkezinde 10 parmak bilgisayar eğitimi aldım. Şu an bilgisayar ve telefonu aktif şekilde kullanabiliyorum. YouTube kanalım var, sayın Cumhurbaşkanımızın videolarını paylaşıyorum. Kendisine büyük bir hayranlığım var. Cumhurbaşkanımızın YouTube'daki temsilcisi olmak istiyorum. Bir şeylerle uğraşarak, diğer engellilere örnek olmak istiyorum. Facebook'ta, 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal hizmetler bilgilendirme' adında bir grubum var, burada engelli ve engelli yakınlarına bilgi sunmaya çalışıyorum. Oradaki insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Burada 91 bin takipçim var. Youtube kanalı kurdum inşallah burada yoluma devam edeceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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