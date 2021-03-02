Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
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Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü

02.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:12
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü

ADANA'da kaçak muayenehanede hasta tedavi ettiği ve çocukları sünnet ettiği belirlenen Suriye uyruklu N.G., Seyhan Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

ADANA'da kaçak muayenehanede hasta tedavi ettiği ve çocukları sünnet ettiği belirlenen Suriye uyruklu N.G., Seyhan Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Görme güçlüğü çektiği de belirlenen N.G.'nin kaçak muayenehanesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yeşilyuva Mahallesi'nde kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adrese baskın yaptı. Ekipler, baskında kaçak muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.G.'yi hijyen koşullarından yoksun, sağlıksız bir ortamda, ofis masası üstüne serilen halı üzerinde kendi ülke vatandaşı bir çocuğu sünnet etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı. N.G.'nin sünnet etmeye hazırlandığı çocuk koruma altına alınırken, kaçak muayenehanede ebeveynleri tarafından sünnet edilmek üzere getirilen başka çocukların da sıra beklediği tespit edildi.

SADECE SURİYELİLERE HİZMET VERİYORMUŞ

Zabıta ekiplerinin tuttuğu tutanakla kaçak muayenehane süresiz olarak mühürlenip kapatıldı. Hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan N.G.'nin, görme güçlüğü çektiği de görüldü. Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulunurken, N.G.'nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi. Muayene olmak için sıra bekleyen sığınmacılardan elde edilen bilgilere göre N.G.'nin, sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği ve yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından muayene ve tedavi edildiği ortaya çıktı.


Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

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