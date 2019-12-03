GÖRME ENGELLİYE KİRİL ALFABESİ İLE YAZILAN KURAN HEDİYESİ

03.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:13

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kuran öğrenmek isteyen bir kişiye Kiril alfabesi ile yazılan Kuran-ı Kerim ve bir hayırseverin bağışladığı 3 engelliye araba verdi.

Merkez Ulu Camii Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Müftü Bekir Derin, engellileri yılda bir gün değil her zaman gözeterek hareket etmeye çalıştıklarını, son yıllarda yaptırılan camilerde yürüme ve görme engellilerin gözetilmeye çalışıldığını anlattı. Müftü Bekir Derin, bu amaçla önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Derin, bir hayırseverin bağışladığı 3 engelli aracını ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini anlatırken, Kuran-ı Kerim öğrenmek isteyen görme engelli Adem Dağlı'ya da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 6 ciltten oluşan Kiril Alfabesi ile hazırlanmış Kuran-ı Kerim hediye etti.

Görüntü Dökümü: ---------------Müftünün konuşmasıMüftünün görme engelliye hediye vermesiSalondan görüntüler

Görme engelli ile röportaj

Kaynak: DHA

- İstanbul