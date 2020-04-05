Görme engellinin yatılı okuldan avukatlığa uzanan başarı öyküsü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Görme engellinin yatılı okuldan avukatlığa uzanan başarı öyküsü - Haberler
Erzincan, Güncel

Görme engellinin yatılı okuldan avukatlığa uzanan başarı öyküsü

Erzincan'da doğuştan yüzde 95 görme engeli bulunan ve altı aylıkken babasını kaybettikten sonra annesi ile yaşam mücadelesi veren İlhan Açıksöz, 7 yaşından sonra yerleştirildiği devletin yatılı yurtlarından avukat olarak çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

05.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:33
Görme engellinin yatılı okuldan avukatlığa uzanan başarı öyküsü

Erzincan'da doğuştan yüzde 95 görme engeli bulunan ve altı aylıkken babasını kaybettikten sonra annesi ile yaşam mücadelesi veren İlhan Açıksöz, 7 yaşından sonra yerleştirildiği devletin yatılı yurtlarından avukat olarak çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumundan mesleki rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olan babasını bebekken kaybeden, ailenin tek çocuğu İlhan Açıksöz, okuma yazma bilmeyen annesi ile yaşam mücadelesi verdi ve ilkokul çağından itibaren devletin yatılı yurtlarında büyüdü.

Öğretmen ve arkadaşlarından aldığı destekle atık kağıtlar üzerine görme engellilerin kullandığı kabartma yazı (Braille) ile tuttuğu notlarla başarılı bir eğitim dönemi geçiren Açıksöz, 1996'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Ekonomik nedenlerle üniversite öğreniminde büyük zorluklar yaşayan Açıksöz, devletten aldığı burs desteğiyle 2000 yılında mezun olup mesleğe atıldı.

Dönemin Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun büyük desteğini aldı

Yaklaşık 20 yıldır Erzincan Barosuna bağlı avukatlık yapan 43 yaşındaki Açıksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem görme engelinin bulunması hem de babasını daha bebek yaşlardayken kaybetmesi nedeniyle çok zorluklar çektiğini söyledi.

Lise yıllarında kabartma yazı ile not aldığını ve ders çalıştığını anlatan Açıksöz, şöyle konuştu:

"Daha sonra Hukuk Fakültesini kazandım. Üniversite beni ekonomik olarak etkiliyordu. Kaydımı dondurmayı düşünüyordum. Ara tatili için Erzincan'a geldiğimde 'acaba önemli kişilere gidip, yardım isteyebilir miyim' diye düşündüm. Dönemin Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun yanına gittim. Odasının kapısı herkese açıktı. İsteyen kapıyı vurup içeriye girebiliyordu. Ben de bir arkadaşımın yardımı ile kapıyı bile vurmadan yanına girdim. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğumu ve ekonomik anlamda güçlük çektiğimi söyledim. Kendisi beni dinledikten sonra derhal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını arayarak bana burs verilmesi için talimat verdi. Kendisine Allah'dan rahmet diliyorum, bana verdiği desteği ömür boyunca hiç unutmam mümkün değil."

Açıksöz, aldığı burslarla eğitimini tamamlayıp, staj gördükten sonra serbest avukatlığa başladığını ifade ederek mesleğini yıllardır severek sürdürdüğünü dile getirdi.

Azmiyle ön yargıları kırmayı başardı

Mesleğin zorluklarından bahseden Açıksöz, şunları kaydetti:

"Meslekte belirli bir çevre, bilgi birikimine ulaşmanız ve kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Engelsiz kişi için durum böyleyken engelli kişi için durum daha daha zor. İnsanların bana karşı ön yargıları oldu. 'Bu yazıyı nasıl okuyacak ya da bizi nasıl savunacak' diye düşünüyorlardı. Ben bu tarz ön yargılarla ilk zamanlarda karşılaştım ancak buna rağmen başaracağıma inandım. 'Kendimi kanıtlarsam ve bilgimi gösterirsem bütün bu ön yargılar kırılır' diye düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Birkaç yıl zorlanmama rağmen sonraki yıllarda çeşitli davalarla kendimi kanıtlayarak bilginin verdiği güçle de görme engelim arka plana düştü."

Açıksöz, engeline rağmen yapacağına ve başaracağına inanarak bugünlere geldiğini belirterek toplumun engellilere destek olmasını ve önlerini açmasını istedi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere 'aptal' dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Wuhan Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Görme engellinin yatılı okuldan avukatlığa uzanan başarı öyküsü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 12:18:26. #1.15#
title