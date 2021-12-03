GÖRME ENGELLİLERİN 'ŞEHİR' ÇİLESİ

İSTANBUL (DHA) - GÖRME engelliler günlük yaşantılarında hem fiziksel hem de psikolojik olarak birçok engelle karşı karşıya kalıyor. Sokaklarda yeterince sarı çizgi olmaması, araç sahiplerinin araçlarını kaldırımlara park etmesi, aynı zamanda metrobüsler de bariyerlerin olmaması ve son zamanlarda kullanımı iyice artan elektrikli scooter'ların yanlış park edilmesi görme engelli kişilerin boğuştuğu problemlerin başında geliyor. Doğuştan görme engelli Mustafa Güler (40) ise görme engelli kişilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları İstanbul'un en kalabalık semti olan Mecidiyeköy'de dolaşarak anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 800 bin görme engelli kişi yaşıyor. Günlük hayatta birçok engelle karşılaşan engellilerden biri de doğuştan görme engelli Mustafa Güler.

Güler, günlük hayatta görme engelli kişilerin yaşadığı zorlukları İstanbul'un en kalabalık semti olan Mecidiyeköy'de dolaşarak anlattı. Güler, sarı çizgilerin yeteri kadar olmaması, kaldırımlara araçların park edilmesinin yanı sıra özellikle metrobüsler de bariyer olmaması ve elektrikli scooter'ların yanlış park edilmesi engellilerin boğuştuğu problemlerin başında geldiğini söyledi.

"METROBÜSE BİNERKEN ZAMAN DÜŞER MİYİM? KORKUSU OLUYOR"

"BİR DE ELEKTRİKLİ SCOOTER BİZE ENGEL OLMAYA BAŞLADI"

"SARI ÇİZGİLER SEMBOLİK OLARAK KONMUŞ VE ÇİZGİ YARI YOLDA BİTİYOR"

Görme engelliler için bir başka sorunun sarı çizgiler olduğunu söyleyen Güler, "Sarı çizgilerde başlı başına bir sorun. İstanbul'un genelinde sarı çizgi yok. İstanbul'da sarı çizgiyle belli bir yere kadar gidebiliyorum. Sembolik olarak bir çizgi konmuş ve bu çizgi yarı yolda bitiyor. Çizgi bitince Allah'a emanet bastonumuzla taraya taraya, ona buna çarpa çarpa gidiyoruz. Sarı çizgi İstanbul'da sadece ana caddelere koyuluyor. Ancak mahallelere girdiğimizde sarı çizgileri göremiyoruz. Her yerde olmasını istiyoruz. Hiç unutmuyorum bir gün karşıdan karşıya geçerken ışık bana yanmasına rağmen bir motosikletli gelip bastonumun üzerinden geçti. O baston benim karnıma denk geldi. Ben bilinçli bir baston kullanıcısı olmasaydım o anda farklı kazalar yaşanabilirdi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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