: Görme Engellilerin Kitap Dünyasına Açılan Gözü

13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:47

1939 yılında Aydın'da yaşayan bir çocuğun, henüz 11 yaşındayken kör kalması, sadece onun değil binlerce insanın hayatını değiştirdi. Gültekin Yazgan, 2012 yılında hayatını kaybetti. Ama görme engelliler için kurduğu kitaplık, faaliyetlerini sürdürüyor

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