Görme Engellilerin Gözü Olabileceğiniz Uygulama: Be My Eyes

Akıllı telefonların yaygınlaşması, her geçen gün on binlerce yeni uygulamanın piyasaya sürülmesine neden oluyor. Pek çok kategoriye ayrılmış olan bu mobil uygulamalar, kimi zaman farklı amaçlara hizmet ederken kimi zamansa fazlasıyla iyi amaçlara hizmet edebiliyorlar. Bu kez görme engelliler için geliştirilmiş olan bir uygulamayı sizlerle paylaşacağız. Uygulamanın adı; "Be My Eyes".

Bu uygulamanın konusu, görme engelli insanlar. Görme engelli insanlar bu uygulamaya üyelik açıyorlar ve ihtiyaç duydukları zamanlarda uygulamaya çağrı gönderiyorlar. Bu çağrı,o an için yardıma ihtiyaç duyan görme engelli kişinin konum ve anadilini göz önünde bulundurarak, gönüllü olarak uygulamaya katılmış olan insanların telefonlarına bildirim gönderiyor. Bildirimi ilk yanıtlayan gönüllü, canlı yayınla görme engelli kişiye bağlanıyor ve sorun ne ise birlikte çözülüyor.

İlk kez 2015 yılında piyasaya sürülen bu uygulama bugün, 130 binden fazla görme engelli kullanıcıya ve 2 milyondan fazla gönüllüye sahip.

Bu uygulama ile görme engelli bir insana doğru otobüse binmesi, paralarını doğru tanımlaması ve kaybettiği bir eşyayı bulması gibi pek çok alanda yardımcı olabilirsiniz. Unutmayınız ki her birimiz birer engelli adayıyız.

Uygulamayı aşağıda bulunan bağlantıları kullanarak, kendi platformunuz için gelşitirilmiş olan sürümünü indirebilirsiniz.