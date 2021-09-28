Görme engellileri ilgilendiren Marakeş Anlaşması'nın onayına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Görme engellilerin kitap ve diğer basılı materyallere erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kabul edilen Marakeş Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Haziran 2013'te Fas'ın Marakeş kentinde kabul edilen, tevdi makamı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü olan "Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesinde ilan edilen ayrımcılık yapmama, fırsat eşitliği, erişilebilirlik ve topluma tam ve etkin katılım ve dahil olma ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanan Marakeş Anlaşması, görme engellilerin ve başka bir nedenle basılı materyal okuma engelli kişilerin basılı materyallere ulaşılabilmesini kolaylaştırmayı, erişilebilir formatlarda eser sayısını arttırmayı ve bu eserlerin dolaşımını geliştirmeyi hedefliyor.

Bu konuda telif haklarına ilişkin uluslararası düzeyde yasal çerçeve niteliği de taşıyan anlaşma, erişilebilir format kopyalara ilişkin ulusal hukuk sınırlamaları ve istisnalara, kopyaların sınır ötesi değişimi ve ithali gibi hususları içeriyor.

Resmi Gazete'de ayrıca 10-15 Ekim 2016'da Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısı'nda mutabakata varılan "Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik"in (Kigali Değişikliği-2016) onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.