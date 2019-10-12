Görme engellileri anlayabilmek için farkındalık konseri

12.10.2019 01:50

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahnedeki sanatçılar ve izleyicilerin tamamının gözlerini bantlayarak katıldığı Türk halk müziği konserine ilgi yoğun oldu.



Ayvalık Belediyesi ile Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu'nun katkılarıyla TRT sanatçısı Fikriye Meşhur'un öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Küçükköy Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen konserde, sahnedeki sanatçıların yanı sıra konseri izlemeye gelen tüm izleyicilerin gözleri kalın bantlarla kapatıldı.

Görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık adına düzenlenen konsere katılanların ellerine birer beyaz baston verilerek, gözleri kapalı halde yürümeleri istendi. Birçok katılımcının bu şekilde yürümekte zorlandıkları görüldü.

Konsere katılan Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürü Erkan Cılak, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engelli olmayı tarif edebilmenin son derece güç olduğunu söyledi.

Gözleri kapalı şekilde kısa bir mesafede elinde beyaz bastonla yürümeye çalışırken çok zorlandığını ifade eden Cılak, "Bu durumun bir hayatın içinde sürekli olduğunu düşündüğümüzde akıl alır gibi değil. Gerçekten çok zor. Herkesin yaşamında kendisine göre zorlukları var ama toplum normal koşullarda sağlıklı bireye bir şekilde destek oluyor. Ancak ne yazık ki toplum olarak engelli bireyi çoğu zaman görmezden geliyoruz. Toplum olarak bunun farkında değiliz. Bu yüzden de bu organizasyon toplumda farkındalık oluşturmak adına çok önemliydi." diye konuştu.



Görme engellilerin yaşadıklarını hissedebilmek için konsere katıldığını ifade eden izleyicilerden Güner Oskan, "En azından empati kurabilmek için çok önemli bir konser ama bu konuda herkesin burada olmasını isterdim. Gözler kapalıyken yaşam gerçekten çok zor. Hele hele bir insanın bir anda görme engelli kalması daha da zor. Bildiğin, gördüğün, hissettiğin şeyleri göremiyor olmak bence daha da zor olsa gerek. İşte bu yüzden bu akşam bu konserdeydim." dedi.



Görme engelli Sonay Sevinç ise konsere Kocaeli'den katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda mutluyum. Engelliler olarak topluma sesimizi duyurabilmek için kendi aramızda sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat sesimizi duyurabilmek ve etrafımızdakilere bir şeyler anlatmaya çalışmak çok zor. Çünkü hayatta, etrafımızdakilerin anlayabildiği kadarıyla bir şeyler ilerleyebiliyor maalesef. Bu akşamki konsere katılan herkesin en azından empati kurarak bizleri daha iyi anlayabileceğini düşündüğüm için mutluyum."

Konser, sahnedeki sanatçıların sevilen türküleri seslendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA